Prodrive готовит новый болид для Дакара

Компания Prodrive представила обновленную версию своего гоночного болида BRX Hunter T1+. Новинка примет участие в знаменитом марафоне "Дакар" в начале будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С учетом изменений в техническом регламенте ралли, британские инженеры существенно доработали болид для предстоящего марафона.

BRX Hunter T1+ стал на 300 мм шире, чем предшественник и теперь его ширина достигает 2,3 м. Кроме того, автомобиль получил 17-дюймовые диски с резиной на 37 дюймов, в то время, как модель сезона 2021 года комплектовалась 16-дюймовыми дисками и шинами на 32 дюйма. Также новинка получила новые элементы подвески, а ее ход увеличен до 350 мм (+70 мм). Все элементы ходовой были модернизированы с учетом высоких нагрузок, которые испытывает шасси в экстремальных условиях изнурительной гонки.

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Кузов на 50% новый. Причем, как и прежде, над обликом нового BRX Hunter T1+ работал бывший шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум. Ключевыми изменениями стала новая передняя панель кузова со сдвоенными фарами.

В движение болид будет приводить 3,5-литровый мотор Ford EcoBoost V6, отдача которого достигает 400 л.с. Также автомобиль получил новые более мощные электрические домкраты. За рулем болидов команды Prodrive в предстоящем "Ралли Дакар" будут выступать Себастьян Леб и двукратный победитель марафона Нани Рома.

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