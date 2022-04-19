Mini построила болид для гонки на Нюрбургринге

Британская компания Mini подготовила особую версию модели John Cooper Works для частной гоночной команды Bulldog Racing. Новинка примет участие в 24-часовом марафоне в на Нюрбургринге.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Специальная гоночная версия Mini John Cooper Works выделяется массивным задним антикрылом. Автомобиль создан в соответствии с регламентом категории SP3T для команды Bulldog Racing.

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Новинка получил мощный каркас безопасности, гоночное кресло от OMP, систему пожаротушения и увеличенный до 100 л топливный бак. Для снижения веса вместо обычных стекол используются поликарбонат от компании Makrolon.

Гоночный Mini JCW оснащен турбированным 4-цилиндровым мотором, которая используется на топовых модификациях Clubman и Countryman. Он развивает мощность 306 л.с., а крутящий момент достигает 450 Нм. Вся эта мощь отправляется к ведущим колесам через 8-ступенчатую коробку передач Steptronic. Кроме того, автомобиль получил механическую блокировку дифференциала, спортивную выхлопную систему, массивный задний диффузор, дополнительный аэродинамический обвес, а тормозную систему для новинки подготовили специалисты подразделения BMW M Performance. Для быстрого проведения пит-стопа автомобиль снабдили пневматическими домкратами.

Новинка была создана за 7 месяцев и в конце мая сможет продемонстрировать свой потенциал на трассе в Германии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini займется переделкой классических хэтчбеков в электрокары.