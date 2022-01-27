Mini займется переделкой классических хэтчбеков в электрокары

Британская компания представила проект Mini Recharged. Его задачей которого станет переделка классических моделей, изготовленных с 1959 по 2000 год, в электромобили.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Все желающие, совершить подобный акт вандализма, смогут обратиться в компанию и заменить привычный силовой агрегат электрическими компонентами.

Вместо бензинового ДВС и коробки передач предлагается установить электромотор мощностью 90 кВт (122 л.с.) и понижающий редуктор. Тяговый аккумулятор, емкость которого не указывается, будет располагаться в задней части кузова. Он позволит преодолевать без остановки порядка 160 км. Для пополнения его энергией предусмотрено встроенное зарядное устройство мощностью 6,6 кВт. В компании обещают, что электрический вариант сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 9 секунд, а благодаря характерной особенности электропривода обеспечивать максимум крутящего момента непосредственно после старта, новинка подарит огромное удовольствие от езды.

Видео дня

В процессе модернизации автомобиль получит цифровую приборную панель с тремя циферблатами, стилизованную под ретро. На ней будут отображаться выбранная передача, скорость, температура и запас хода.

Интересно, что все компоненты для модернизации спроектированы таким образом, чтобы при необходимости вновь вернуть машине обычный бензиновый двигатель и трансмиссию, которые будут сберегаться на складе компании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британская компания London Electric Cars предложила электрическую версию Mini первого поколения.