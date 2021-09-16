Citroen показал новый компактный хэтчбек C3

Французская компания Citroen анонсировала новый компактный хэтчбек, который позволит упрочить позиции бренда на рынках Индии и в странах Южной Америки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка создана в рамках программы "C-Cubed" и предполагает презентацию в ближайшие годы трех новых глобальных моделей. Они будут представлены на двух крупных растущих рынках Индии и Южной Америки.

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Первые серийные экземпляры отправятся к покупателям в первой половине будущего года. Новый C3 представляет собой компактный и универсальный хэтчбек длиной менее 4 метров. При создании новинки учитывались дорожные условия регионов, где он будет продаваться. В частности, был увеличен клиренс, а лакокрасочное покрытие защищают декоративные пластиковые накладки по периметру кузова.

Для персонализации модели покупателям будут предложены пять цветов кузова и два цвета крыши, а также широкий ассортимент дополнительных опций и аксессуаров. За счет колесной базы в 2,54 м и высокой посадки, в салоне достаточно места для 5 человек и их багажа. Помимо багажника объемом 315 л в салоне предусмотрено несколько разновеликих отделений и отсеков для мелочей. На центральной консоли расположен самый крупный в классе 10-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы с поддержкой Аpple CarPlay и Android Auto. Также в салоне есть три порта USB и розетка на 12 В.

Подробности о технической "начинке", цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen презентовала новый кросс-хэтч С5 Х