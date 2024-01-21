Зомби-вирусы из Сибири могут спровоцировать новую страшную пандемию – The Guardian

Ученые обнаружили зомби-вирусы в вечной мерзлоте и готовятся к новой пандемии. Штаммы этих "микробов Мафусаила" уже были определены исследователями.

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Об этом пишет The Guardian. По мнению французских вирусологов, древние сибирские вирусы могут высвободиться из-за глобального потепления и вызвать вспышку неизвестных заболеваний.

Штаммы этих "микробов Мафусаила" - или вирусов-зомби, как их еще называют, – уже были определены исследователями, выразившими опасение, что новая глобальная чрезвычайная ситуация может быть спровоцирована не новой для науки болезнью, а болезнью из далекого прошлого.

В результате ученые начали планировать арктическую сеть мониторинга, которая обнаруживала ранние случаи заболевания, вызванного древними микроорганизмами. Кроме того, это обеспечит карантин и квалифицированную помощь для инфицированных людей, чтобы сдержать вспышку и не дать инфицированным людям покинуть регион.

"Пока анализ угроз пандемии сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север", – говорит генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Марселя.

По его мнению, до сих пор мало внимания уделялось вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг.

"Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку болезни", – добавляет он.

В 2014 году Клавери возглавлял группу ученых, которые выделили живые вирусы в Сибири и показали, что они все еще могут инфицировать одноклеточные организмы, даже несмотря на то, что тысячи лет они были похоронены в вечной мерзлоте. Исследования, опубликованные в 2023 году, показали существование нескольких различных вирусных штаммов из семи разных мест в Сибири и показали, что они могут инфицировать культивируемые клетки. Возраст одного образца вируса составлял 48500 лет.

"Вирусы, которые мы выделили, способны инфицировать только амеб и не представляют опасности для людей", – сказал Клавери.

"Однако это не означает, что другие вирусы из вечной мерзлоты не могут вызывать заболевания у людей. Например, мы идентифицировали геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые являются известными патогенами человека", – подчеркнул ученый.

Вечная мерзлота покрывает пятую часть северного полушария и состоит из почвы, длительно сохранявшейся при температуре ниже нуля. Ученые обнаружили, что некоторые слои оставались замороженными на протяжении сотен тысяч лет.

"Решающим моментом в вечной мерзлоте является то, что она холодная, темная и не содержит кислорода, поэтому идеально подходит для сохранения биологического материала", – сказал Клавери.

Но вечная мерзлота мира меняется. Верхние слои основных запасов планеты – в Канаде, Сибири и Аляске – тают, поскольку изменение климата непропорционально влияет на Арктику. По словам метеорологов, регион нагревается в несколько раз быстрее средних темпов роста глобального потепления.

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