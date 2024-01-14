На форуме в Давосе обсудят возможную пандемию 'болезни X': может быть в 20 раз смертельнее коронавируса

На Всемирном экономическом виде в Давосе обсудят новую возможную пандемию. Речь пойдет о неизвестной "болезни X" – ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что она может привести к в 20 раз большему количеству смертельных случаев, чем пандемия коронавируса.

Видео дня

Об этом стало известно программы форума, опубликованной на официальном сайте мероприятия. На форуме в Давосе будут говорить о том, какие новые усилия нужны, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным будущим вызовам.

Спикерами на этой панели будут генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, руководитель Центра здоровья и здравоохранения Шьям Бишен, министер здравоохранения Бразилии Нисия Триндаде Лима, а также представитель концерна Royal Philips и глава правления фармацевтической компании AstraZeneca Plc.

Совещание по поводу "болезни X" состоится в среду, 17 января.

"Эта сессия связана с Партнерством по обеспечению устойчивости систем здравоохранения и Инициативой по совместному надзору Всемирного экономического форума", – говорится в сообщении.

"Болезнь Х" – это гипотетическое название неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. Всемирная организация здравоохранения 2018 года включила "болезнь X" в глобальный перечень заболеваний и патогенов, которые имеют приоритет для исследований и разработок в контексте чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании в период рождественских праздников резко увеличилось количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также грипп. Поэтому несколько регионов страны объявили о восстановлении некоторых карантинных правил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!