"Знают, что Россия – агрессор": экс-посол США в Украине оценил, сможет ли команда Трампа завершить войну

Команда избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого намечена на 20 января, теоретически способна генерировать идеи для мира в Украине. Будущие члены аппарата нацбезопасности понимают, что победа диктатора Путина в Украине очень опасна.

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Такое мнение высказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Гербст в комментарии Укринформу. В то же время элементы мирного плана, которые уже озвучивают у Трампа, для Украины не идеальны.

Он уточнил, что имеет ввиду возможность территориального компромисса и мораторий на членство в НАТО. Однако другие элементы, считает Гербст, могут "послужить основой для мира, что позволит Украине выжить экономически и иметь безопасные границы".

В частности, это создание демилитаризованной зоны с привлечением войск других стран и предложения по вооружению Украины для сдерживания в будущем агрессии России.

Экс-посол считает, что люди, которых Трамп избрал на ключевые посты в аппарате нацбезопасности Белого дома, являются "серьезными мыслителями". В частности, Майк Уолтц, номинированный на позицию советника по вопросам нацбезопасности, генерал Кит Келлог, который должен стать спецпредставителем США по Украине и России, кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио и другие.

"Они понимают, что Россия является агрессивным государством, которое считает США своим главным противником. Поэтому его (Трампа. – Ред.) команда осознает, что победа Путина в Украине – это опасно", – подчеркнул Гербст.

Он убежден, что эта команда "может предоставить конкретные политические идеи, при которых мирная инициатива Дональда Трампа может оказаться успешной".

Напомним, члены команды избранного президента США Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению российско-украинской войны. Подавляющее большинство идей связано с территориальными потерями Украины в пользу страны-агрессора РФ.

Кит Келлог ранее подчеркнул, что Трамп серьезно настроен выполнить обещание прекратить войну, что является одним из его ключевых устремлений.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская делегация во главе с главой ОП Ермаком уже провела встречу в Вашингтоне с представителями команды Трампа, ответственными за политику в отношении Украины.

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