Украинская делегация встретилась с советниками Трампа в США – Reuters

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком уже провела встречу в Вашингтоне с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Украинцы встретились с советниками Трампа, ответственными за политику в отношении Украины.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ходом встречи. В частности, встреча состоялась с будущим советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем, и кандидатом на должность спецпредставителя по вопросам Украины Китом Келлогом.

"Украина ищет поддержки новой команды (президента Трампа) в своей войне против российских захватчиков", – отмечает издание.

Никаких подробностей встречи источник агентства не сообщил. У Трампа также не ответили на просьбу прокомментировать встречу.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог отмечает, что Трамп серьезно настроен выполнить обещание прекратить войну, потому что это является одним из его ключевых устремлений.

Отставной армейский "зеленый берет" Майк Уолтц известен своими неоднозначными высказываниями относительно Украины и прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Ермак отбыл в Соединенные Штаты для согласования позиции Украины в так называемом "мирном плане" будущего советника американского президента Кита Келлога.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что господин Ермак находится с визитом в США, где "будет иметь важные встречи для установления, в частности, отношений с представителями новой администрации".

Глава МИД Украины также недавно находился в Вашингтоне с аналогичным визитом. Но Сибига относительно дальнейшей поддержки Украины встречался с действующими госсекретарем и законодателями США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией. Этот вопрос нужно поставить на паузу, пока западные союзники не смогут послать нашим Силам обороны больше военной помощи, считает он.

В свою очередь страна-агрессор Россия сообщила, что не готова к каким-либо переговорам по прекращению войны в Украине, потому что в Кремле "не видят никаких оснований" для диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день для возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым, сил украинской армии недостаточно. Поэтому важно находить дипломатические решения, которые будут дополнять военные усилия, а такие шаги возможны только при существенном усилении украинских позиций.

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