Жители Парижа на референдуме проголосовали за запрет электросамокатов: в чем причина

В столице Франции Париже за предложение запрета электросамокатов выступило большинство участников проведенного в воскресенье, 2 апреля, референдума. Ограничения ради повышения безопасности хотят ввести из-за многочисленных нарушений, которые совершали пользователи такого вида транспорта.

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Официальные результаты показали, что почти 90% проголосовавших – за запрет электросамокатов в городе, но в то же время в референдуме приняли участие всего лишь 8% имеющих право голоса. Об этом пишет ВВС.

Так, из 1,38 млн человек, внесенных в список, на референдум пришло чуть более 103 тысяч. Из них более 91 300 проголосовали против электросамокатов.

Журналисты отметили, что референдум городская глава Парижа Анн Идальго созвала в ответ на рост количества людей, получивших травмы или погибших в столице Франции из-за указанного транспорта.

Многие жители были недовольны тем, как некоторые люди управляют электрическими самокатами – петляя в пробках, уворачиваясь от пешеходов на тротуарах и разогнавшись до скорости 17 миль в час (27 км/ч).

Водители часто не носили шлемы, а дети в возрасте 12 лет могли на законных основаниях арендовать электросамокаты.

Кроме того, многочисленные припаркованные электросамокаты загромождали тротуары, а иногда их просто бросали где попало в городских парках и на площадях. Не помогали даже штрафы в размере 35 евро.

В 2021 году 31-летняя итальянка погибла после того, как ее сбил электросамокат с двумя людьми. Она упала, ударилась головой о тротуар и у нее остановилось сердце.

Операторы, которые сдавали самокаты в аренду, пытались помешать новым правилам, утверждая, что на этот вид транспорта припадает небольшая доля от общего числа дорожно-транспортных происшествий в городе.

Опасаясь, что их клиенты (в основном молодые люди) не придут голосовать на референдум, три основных оператора – Lime, Dott и Tier – использовали социальные сети, чтобы убедить парижан не поддерживать запрет. Они также предлагали бесплатные поездки весь день в течение 2 апреля, но это, судя по результатам, не помогло.

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2023 года электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения в Украине законодательно признали транспортными средствами. Это первый шаг к изменению Правил дорожного движениядля урегулирования использования такого транспорта, в частности, запретов движения по тротуарам.

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