Электросамокаты и моноколеса в Украине признали транспортными средствами: что это значит

Электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения в Украине законодательно признали транспортными средствами. Это первый шаг к изменению Правил дорожного движения (ПДД) для урегулирования использования такого транспорта, в частности, запретов движения по тротуарам.

Видео дня

Речь об этом идет в законопроекте № 8172, который уже подписал президент Владимир Зеленский. Нормы документа объяснил Богдан Лепявко, координатор ГО U-Cycle, которая продвигает создание велосипедной инфраструктуры в украинских городах.

К примеру, по его словам, вопрос о том, где именно можно ездить на самокатах и моноколесах (тротуары, велодорожки, проезжая часть) пока не нормирован, для этого нужно менять ПДД. "Но теперь есть термин, который можно взять и указать в ПДД. Это следующий шаг", – отметил Левко.

В целом легкие электрические транспортные средства в законодательстве теперь разделены на две категории. Это:

легкое персональное электрическое транспортное средство : электродвигатель – до 1000 Вт, максимальная конструктивная скорость – до 25 км/ч;

: электродвигатель – до 1000 Вт, максимальная конструктивная скорость – до 25 км/ч; низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: мощность двигателя – более 1000 Вт, максимальная конструктивная скорость – до 50 км/ч, масса – не более 600 кг (подобные средства передвижения с возможной скоростью более 50 км/ч по закону считаются мотоциклами).

По словам Левко, обычно в Европе транспортные средства из первой категории приравниваются к велосипедам, а из второй – к мопедам. Однако в Украине такие правила еще не приняты.

"Иногда могут делать какие-то исключения (например, движение по тротуарам с дополнительным ограничением скорости). Но даже это уже не так страшно, когда есть такое разделение, ибо очевидно, что устройств, быстрее 25 км/ч, на тротуарах уж точно не будет", – предположил Левко.

Также эксперт отметил, что такие правила и исключения из них эффективнее применять на уровне городов, а не сразу всей страны. "Это европейский подход, и он развязывает руки транспортным планировщикам: позволяет приоритезировать определенные виды транспорта, регулировать их скорость на конкретных улицах, при необходимости вносить изменения", – отметил Левко.

Как писал OBOZREVATEL, для управления многими видами транспортных средств в Украине нужны водительские права. Однако, есть и исключения – на некоторые "машины" не нужны никакие разрешительные документы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!