Жители Ливана массово бегут с юга на север страны: на дорогах образовались многокилометровые пробки. Видео

Жители юга Ливана массово покидают свои дома из-за авиаударов, которые армия Израиля наносит по объектам "Хезболлы". Люди ищут убежища на севере страны, а также в Сирии.

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"Жители южного Ливана уезжают в более безопасные районы, где "Хезболла" не использует гражданскую инфраструктуру для запуска ракет", – пишет Israel War Room. На дорогах образовались пробки.

В сети публиковали фото забитых автомобилями дорог.

Еще активнее жители юга Ливана начали уезжать на север после обращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он попросил ливанцев покинуть "опасные зоны".

"Я призываю вас – серьезно отнеситесь к этому предупреждению. Не позволяйте "Хезболле" подвергать опасности ваши жизни и жизни ваших близких. Не позволяйте "Хезболле" подвергать опасности Ливан", – сказал политик.

По словам премьера, израильские силы ведут войну не против ливанцев, а против "Хезболлы", которая спрятала ракеты в домах и гаражах мирных жителей. Этим оружием наносятся удары по народу Израиля, поэтому ЦАХАЛ должен его уничтожить. Нетаньяху пообещал, что когда израильская операция завершится, то ливанцы смогут вернуться в свои дома.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ЦАХАЛ заявили, что Израиль сейчас сосредоточен только на авиаударах по Ливану. И в ближайшем будущем не планирует наземное вторжение в эту страну.

– Ранее, в ночь на 22 сентября, Израиль и ливанская "Хезболла" обменялись ракетными ударами. В ЦАХАЛ заявили об авиационных ударах по "сотням объектов" боевиков в ответ на их ракетные атаки.

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