Жгут машины и грабят магазины: в ЮАР вспыхнули протесты на родине осужденного экс-президента. Видео

В нескольких крупнейших городах, включая Йоханнесбург Южно-Африканской Республики (ЮАР), разразились массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Причиной стало заключение под арест бывшего президента страны Джейкоба Зума, которого обвиняют в неуважении к системе правосудия.

Об этом сообщило издание Deutche Welle. Демонстранты громят магазины, перекрывают дороги, поджигают автомобили (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате погрома торгового центра внутри погиб 40-летний мужчина. Полиция начала расследование по этому поводу.

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Основные случаи насилия зафиксированы в провинции Квазулу-Натал, где родился Зума. Сейчас в этой же местности экс-президент отбывает 15-месячный срок, назначенный судом. Известно, что такая мера была определена Зуме после того, как он не явился на дачу показания в рамках государственной экспертизы по делу о коррупции в особо крупных размерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье кубинцы вышли на масштабный антиправительственный протест, связанный с низким уровнем жизни и неспособностью властей защитить граждан от пандемии.