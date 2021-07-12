На Кубе вспыхнули антиправительственные протесты из-за продовольственного кризиса. Фото

В воскресенье, 11 июля, в Гаванне на Кубе прошли массовые протесты граждан страны, возмущенных острой нехваткой продовольственных продуктов и заметной инфляцией в условиях коронавирусного кризиса. Протестный марш вдоль набережной Малекон стал крупнейшим с 1994 года.

Как сообщило западное издание The Reuters, тысячи людей скандировали лозунги с требованием к правительству острова отправиться в отставку, поскольку не считает их компетентными в исполнении основных государственных функций. В свою очередь, представители политической элиты винят в кризисе пандемию и санкции, наложенные 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Марш протестующих создавал трудности для автомобильного движения, в городе задействовали все полицейские отряды. Участников акций начали задерживать, начались потасовки, правоохранителей начали закидывать камнями.

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"Я просто гуляла по городу в поисках еды, и там было много людей, некоторые с табличками, протестующие. Они протестуют против отключения электроэнергии, что нет лекарств, население не может получить вакцину против COVID-19", – рассказала журналистам SunSentinel жительница Гаванны Кларис Рамирес.

Несмотря на боевой дух и количество протестующих, антиправительственный митинг все же сумели "притушить" уже к вечеру. Людям не дали пройти к Площади Революции, все попытки применить силу со стороны демонстрантов полиция сумела предотвратить.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил коммунистическую партию страны. Именно однопартийное правление советского образца на Кубе жители считают причиной экономических и социальных бед.