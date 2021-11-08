Женщина получила миллион долларов благодаря вакцинации от COVID-19: подробности

25-летняя жительница Сиднея Джоанн Чжу выиграла миллион австралийских долларов, приняв участие в лотерее, организованной Million Dollar Vax Alliance для тех, кто уже прошел вакцинацию против COVID-19. В переводе на американскую валюту сумма выигрыша составила чуть меньше $740 тыс.

Об этом сообщило издание SkyNews. Девушка единственная во всей Австралии сорвала "джек-пот", хоть и не сразу об этом узнала.

"Когда они позвонили мне из лотереи в первый раз, я не смогла поднять трубку, так как была на работе. Я сама перезвонила на указанный номер, и услышала: "Поздравляем вас, вы выиграли миллион!", – торжественно поделилась победительница.

Чжу сказала, что эти деньги использует для того, чтобы провести время с семьей на китайский Новый год. Она оплатит им авиабилеты из Китая, снимет номер в пятизвездочном отеле и всем накупит подарков.

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Кампания Million Dollar Vax Alliance - это инициатива группы волонтеров и бизнесменов, призванная поощрять австралийцев к вакцинации. Именно эта программа по розыгрышу денежных призов между вакцинированными жителями помогла сделать прививки 80% населения материка в возрасте от 16-ти лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, авторитетный врач развеял миф о том, что прививка против COVID-19 вводит под кожу человека микрочип с целью дальнейшего контроля над его волей.