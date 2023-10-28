Генассамблея ООН приняла резолюцию о 'немедленном перемирии' в секторе Газа: как голосовала Украина

В пятницу, 27 октября, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию по поводу обострившейся ситуации в секторе Газа. Документ призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Отметим, что Украина, а вместе с ней еще 44 страны, воздержалась во время голосования. Поддержали резолюцию 120 стран.

Против высказались представители 14 государств. Среди них были Соединенные Штаты Америки, а также Австрия, Хорватия, Чехия, Фиджи, Гватемала, Венгрия, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Тонга.

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Автором резолюции стала соседка Израиля Иордания и другие арабские государства. В ее документе есть призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех гражданских заложников, защите мирного населения и международных учреждени. Также резолюция призывает обеспечить поступление гуманитарных грузов в Газу.

"Резолюция призывает к немедленному, длительном гуманитарному перемирию и требует ото всех сторон соблюдать международное гуманитарное право и непрерывной, достаточной и беспрепятственной поставки основных товаров и услуг в сектор Газа", – отметили в ООН.

Израиль вскоре отверг резолюцию ООН. Соответствующее заявление сделал министр внешних дел страны Эли Коэн, добавив, что Израиль намерен ликвидировать ХАМАС.

"Мы категорически отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен ликвидировать ХАМАС так же, как мир сталкивался с нацистами и ИГИЛ", – написал министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 27 октября Израиль объявил о расширении наземных операций в секторе Газа. Также заявляется об усилении обстрелов этого региона. В ответ на это ХАМАС попросил арабские страны, а также международное сообщество принять немедленные меры. Подробнее об этом читайте по ссылке.

– Перед этим днем 27 октября террористы ХАМАС нанесли новый ракетный удар по Израилю. Ракета попала в многоэтажку в Тель-Авиве.

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