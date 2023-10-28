ЦАХАЛ ликвидировал главу ВМС ХАМАС, который планировал операцию по проникновению в Израиль: подробнее

28 октября Изральские силы обороны ликвидировали командующего Военно-морскими силами боевиков ХАМАС бригады города Газа, Ратиба Абу Цахибана. Он был главным организатором и руководителем неудавшейся попытки морского прорыва, произошедшей 24 октября, которая была сорвана израильскими военно-морскими силами.

Об этом было объявлено в Telegram-канале ЦАХАЛа. Также военные из Военно-морских сил Израиля и ЦАХАЛ оказывали помощь сухопутным войскам ЦАХАЛ и осуществляли удары по многим объектам ХАМАС с воздуха и моря.

"Среди этих целей были наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет и военный городок", – говорится в сообщении.

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Также недавно террористы попытались запустить противотанковые ракеты из Ливана в сторону северного Израиля вблизи кибуца Ханита. Однако БПЛА израильской армии поразил враждебную цель.

Напомним, что в результате точного воздушного удара по сектору Газа был ликвидирован главарь воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Рукбе. Террорист отвечал за управление беспилотными летательными аппаратами, парапланами и системами ПВО.

Ранее сообщалось, что в ЦАХАЛ объявили о расширении наземных действий в секторе Газа, а в США предположили, что активизация может стать началом наземной операции израильской армии.