В Турции полностью снесут и отстроят заново город, разрушенный землетрясением. Фото

В результате мощных землетрясений в Турции особо пострадал город Нурдаги в провинции Газиантеп. Этот населенный пункт решено полностью снести и отстроить заново.

Видео дня

Об этом сообщает издание Тrthaber. Поисково-спасательные работы в районах завалов продолжаются и до сих пор.

В результате землетрясений силой 7,7 и 7,6 баллов, эпицентром которых были районы Пазарджик и Эльбистан Кахраманмараша, в районе Нурдагы Газиантепа было разрушено много зданий.

Как говорится в источнике, исполняющий обязанности губернатора Осман Билгин заявил, что Нурдаги, который находится в 45 км к западу от города Газиантеп, будет полностью снесен и отстроено заново. Ранее там проживало 40 тысяч человек.

"У нас есть дом. Он будет отстроен", – отметил он.

На снимках видно, что район серьезно пострадал.

Исполняющий обязанности губернатора сообщил, что поисково-спасательные работы идут и до сих пор.

Примечательно, что спустя почти 7 суток чрезвычайникам удалось спасти молодого человека.

"Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят большой вклад. Продолжаются поисково-спасательные работы под завалами в последних 8 домах в Нурдаги", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 февраля, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его эпицентр располагался на глубине 15 км, в 14 км к северо-западу от города Тиргу-Жиу, где проживает около 100 тыс. человек, и в 73 км к северо-востоку от Дробета-Турну-Северин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!