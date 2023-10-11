Зеленский рассматривает возможность визита солидарности в Израиль – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность поездки в Израиль, который уже пятый день находится в состоянии войны с ХАМАС. Этот визит должен продемонстрировать солидарность Киева с Иерусалимом.

Зеленский попросил изучить возможность проведения такой поездки. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

В настоящее время визит президента еще не запланирован, однако уже есть первые контакты между двумя государствами. Известно, что глава государства посоветовал своим коллегам из других стран также посетить Израиль в это тяжелое для него время.

"Мы находимся в состоянии войны и знаем, что значит быть под ударом террористов. Очень важно не оставаться одинокими в этой ситуации. Это может спасти жизни людей и нации. Я рекомендую мировым лидерам полететь в Израиль и поддержать людей, попавших под удар террористов", – сказал Зеленский, выступая в штаб-квартире НАТО.

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Ранее стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отправился с визитами в Израиль и Иорданию. Он обсудит обострение ситуации в регионе.

11 октября Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа после масштабной атаки террористов ХАМАС 7 октября. Израильская авиация уже поразила сотни объектов исламистов, а ЦАХАЛ готовится к сухопутной операции в секторе Газа. О ключевых событиях пятого дня войны в Израиле читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский диктатор Владимир Путин высказался в поддержку Палестины, комментируя войну в Израиле. Он заявил, что Москва выступает за создание Палестинского государства, и цинично призвал "не трогать женщин и детей".

– Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что страна-агрессор РФ заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Он напомнил, что мировые войны в прошлом разгорались именно из локальных агрессий.

– Тем временем Министерство иностранных дел Украины организовало первый эвакуационный рейс из Израиля для наших граждан. Первые 200 билетов выставлены на продажу по довоенной стоимости, а самолет прямым маршрутом доставит украинцев в Румынию.

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