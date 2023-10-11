Украина организовала первый эвакуационный рейс из Израиля

11 октября, на пятый день противостояний армии обороны Израиля ЦАХАЛ и правоисламистских группировок ХАМАС, Министерство иностранных дел Украины организовало первый эвакуационный рейс для наших граждан. Первые 200 билетов выставлены на продажу по довоенной стоимости, а самолет прямым маршрутом доставит украинцев из Израиля в Румынию.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона UA Разом. Эвакуационный рейс запланирован на ближайшую субботу, 14 октября.

"Украинское посольство оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения. Речь идет о находящихся на лечении гражданах, гражданах с детьми, туристы, у которых отменили обратные рейсы", – пояснил дипломат.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский назвал произошедшие события "израильским 11 сентября", сравнив их с величайшим терактом в истории, приведшим к гибели тысяч невинных людей.

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"Израиль до сих пор шокирован, потому что потерять такое огромное количество военных и гражданских людей для такой небольшой страны – это колоссальный шок и колоссальная трагедия. Думаю, еще долго Израилю придется зализывать раны", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала эскалации боевых действий Израиля и террористов ХАМАС количество жертв среди граждан Украины возросло до трех человек. Девять других наших сограждан получили ранения, и их состояние и места госпитализации в настоящее время выясняются.

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