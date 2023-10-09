'Это гораздо большая угроза, чем сейчас воспринимает мир': Зеленский заявил, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтострана-агрессор Российская Федерация заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что это гораздо большая угроза, чем сейчас ее воспринимает мир.

Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в понедельник, 9 октября. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

По словам Зеленского, сегодня был очень насыщенный день. Состоялись различные совещания, и среди них особенно важны касающиеся новой международной ситуации.

В частности, глава государства провел совещание с руководителями ГУР и внешней разведки, а также с дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него и по общей ситуации на Ближнем Востоке.

Видео дня

Он подчеркнул, что это имеет принципиальное значение для нас – не только для Украины, но и для всей Европы.

"По имеющейся информации - очень четкой - Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе. Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видимо, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И все это значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает Мировые войны прошлого разгорались именно с локальных агрессий. Мы знаем, как этой угрозе противодействовать. А главное – защищаем необходимость максимального единства мира", – отметил он.

Президент также рассказал, что в понедельник обратился к участникам Парламентской ассамблеи НАТО. Говорил он прежде всего о единстве.

"О том, что каждому государству в мире сейчас нужно выбрать, как оно будет защищать международное право. Защищать! А не будет оставаться в стороне, когда террор пытается одержать верх, и когда на наших глазах может сломаться еще один регион мира", – сказал он.

Зеленский поблагодарил всех лидеров и государств, которые сейчас полностью осознают опасность и готовы работать вместе ради того, чтобы удержать ситуацию – удержать очевидных спонсоров террора от более широкого вмешательства.

Кроме того, сегодня украинский лидер провел совещание со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, во время которого были скоординированы позиции на ближайшие недели.

Также он провел совещание с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, министром образования и науки Оксеном Лесным и командой Министерства. С ними президент обсудил рабочие вопросы.

Зеленский рассказал и о том, что сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вместо Игоря Танцуры командующим назначен Анатолий Баргилевич. Главная задача – развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться.

"Благодарю всех, кто заботится об Украине и сражается ради нашего государства! Готовим новое усиление для наших воинов. Спасибо всем в мире, кто имеет смелость называть вещи своими именами и защищать жизнь и порядок, основанный на правилах!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал мир объединиться против терроризма. По его словам, напавший на Израиль ХАМАС и РФ, совершающая военные преступления против Украины, – одинаковое зло.

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