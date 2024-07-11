Зеленский провел встречу с Байденом: объявлен новый пакет помощи

В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом. Это стало возможным на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

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Встреча транслируется Офисом украинского президента. OBOZ.UA следит за ходом переговоров и публикует все детали.

В самом начале встречи президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине. Впрочем, детали ее пока не разглашаются.

Но, как сообщили некоторые СМИ, пакет помощи Украине будет на 225 млн. долларов. В частности, он будет включать в себя систему ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку после ударов страны-агрессора по Охматдету, который произошел 8 июля, по Харькову и за предоставление нового оружейного пакета

"Соединенные Штаты Америки и дальше будут рядом с Украиной. Россия не победит", - отметил американский лидер.

Накануне, 10 июля, президент США Джо Байден призвал членов НАТО увеличить темпы производства вооружений. Он заявил, что страна-агрессор Россия ускорила свое производство оружия и боеприпасов, и Североатлантический альянс обязан не отставать по этому вопросу.

Ранее издание Financial Times написало, что Российская Федерация производит ракет Х-101 почти в восемь раз больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину, хотя процесс по-прежнему зависит от комплектующих из западных стран, особенно из США. Именно Х-101 ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве во время массированного обстрела утром 8 июля.

А Wall Street Journal сообщало, что российский завод по производству дронов, расположенный в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, наращивает темпы производства. Там планируют выпускать 6 тысяч дронов-камикадзе в год, также предприятие собирает разведывательные БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Байден сказал, что украинцы могут остановить диктатора Путина в стремлении уничтожить их страну. Со своей стороны, он пообещал дальнейшую помощь Украине в отражении российской агрессии.

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