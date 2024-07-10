Байден на саммите НАТО заявил, что Украина способна остановить Путина и пообещал помощь

Президент США Джо Байден уверен, что украинцы могут остановить российского диктатора Путина в стремлении уничтожить их страну. Со своей стороны он пообещал дальнейшую помощь Украине в отражении агрессора.

Видео дня

Слова поддержки Киеву американский лидер высказал на открытии саммита НАТО, который 9-11 июля проходит в Вашингтоне. Его процитировало агентство Reuters.

"Агрессивная путинская война против Украины продолжается, и Путин хочет не менее подчинения Украины и конца ее демократии, уничтожения людей, культуры и стирания страны с лица земли. Мы знаем, что он не остановится на Украине, но не думайте ошибочно", – высказался Байден.

В то же время он уверенно подчеркнул: "Украина может и остановит Путина". Другими словами добавил, что Россия проигрывает войну против Украины.

"Более двух лет войны, которую избрал Путин, – и его потери поразительные", – сказал Байден.

Обращаясь к союзникам по блоку Североатлантического альянса, президент США указал, что партнерам вместе удалось создать глобальную коалицию в поддержку украинского государства.

В первый день саммита НАТО американский лидер пообещал Украине дополнительные комплексы противовоздушной обороны. Речь идет о "десятках систем ПВО", в том числе NASAMS, HAWK, IRIS-T и Gepard. А Белый дом анонсировал встречу Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите в Вашингтоне один из чиновников НАТО сказал, что Украина в войне с оккупантами может перейти к контрнаступлению уже в течение 2024 года. Но для этого нужно создать соответствующие условия: прежде всего увеличить военную помощь Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!