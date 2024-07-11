Россия наращивает производство оружия, НАТО должно не отставать, – Байден

Президент США Джо Байден призвал членов НАТО наращивать темпы производства вооружений. Он заявил, что страна-агрессор Россия ускорила свое производство вооружений и боеприпасов и Североатлантический Альянс обязан не отставать в этом вопросе.

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Об этом глава Штатов сказал на полях саммита НАТО в Вашингтоне в среду, 10 июля, передает CNN. Американский президент уверен, что новое производственное обязательство отправит миру сигнал о том, что каждый член НАТО стремится внести свой вклад в поддержание силы блока.

"Мы не можем допустить, чтобы альянс отстал", — заявил Байден и добавил, что все члены НАТО обязуются расширить свой промышленный потенциал.

"Мы сможем быстрее производить более важное оборонное оборудование. И нам это может понадобиться, – сказал американский лидер.

Ранее издание Financial Times написано, что Российская Федерация производит ракет Х-101 почти в восемь раз больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину, хотя процесс по-прежнему зависит от комплектующих из западных стран, особенно из США. Именно Х-101 ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве во время массированного обстрела утром 8 июля.

А Wall Street Journal сообщало, что российский завод по производству дронов, расположенный в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, наращивает темпы производства. Там планируют выпускать 6 тысяч дронов-камикадзе в год, также предприятие собирает разведывательные БпЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Байден сказал, что украинцы могут остановить диктатора Путина в стремлении уничтожить их страну. Со своей стороны он пообещал дальнейшую помощь Украине в отражении российской агрессии.

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