Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и встретился с принцем аль Саудом: детали. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Саудовской Аравии провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Встреча прошла 12 июня.

Видео дня

Как сообщил глава украинского государства, стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии. Отдельно была обсуждена подготовка к инаугурационному глобальному Саммиту мира, "ожидаемые результаты и их возможная имплементация", а также "приближение подлинного мира для Украины".

"Отметили хорошую динамику выполнения наших предварительных договоренностей, результативное сотрудничество команд. Будем продолжать это", – отметил Зеленский.

"Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Высочества посодействовать скорейшему восстановлению мира", – добавил президент.

Саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии и будет посвящен обсуждению формулы мира президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее считалось, что участие в глобальном Саммите мира примут 107 стран и международных организаций. Однако уже 10 июня сообщили, что участников будет около 90%. Правда, ожидается, что это число определится до 14 июня.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что РФ несколькими способами пытается воспрепятствовать саммиту. Президент Владимир Зеленский также отмечал: Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

Между прочим, 11 июня президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что передумал "практически в последнюю минуту" и отправится в Швейцарию на Саммит мира. Он сослался на "специальное послание", которое ему направил Владимир Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!