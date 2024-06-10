Без РФ и Китая: объявлено количество участников Саммита мира в Швейцарии

Свое участие в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии, подтвердили около 90 стран и организаций, половина из которых – европейские. Представителей России и Китая на мероприятии не будет.

Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщило издание Associated Press. В общей сложности, по ее словам, было разослано 160 приглашений.

В материале отметили, что Москву не приглашали, но там заявляют, что все равно не поехали бы, поскольку конференция основывается на мирных предложениях президента Украины Владимира Зеленского, которые Россия отвергает.

Амхерд отметила, что окончательный список участников будет сформирован до 14 июня, но ключевые развивающиеся страны, такие как Турция, Южная Африка и Бразилия, не сообщили, примут ли они участие. Индия, по их словам, примет участие, но непонятно, на каком уровне.

Бразилия и Китай заявили, что не будут участвовать, если обе стороны войны, в том числе и Россия, не будут за столом переговоров, по словам швейцарских официальных лиц.

Президент Швейцарии отметила, что примерно половина из стран-участников будут представлены на уровне глав государств или правительств. В частности, будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Гаррис, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Амхерд, саммит будет иметь целью начертить путь к возможному миру. Она подчеркнула, что речь идет не о пропаганде, а об основе гуманитарной помощи, базирующейся на укреплении мира и создании платформы для начала диалога.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет присутствовать на Саммите мира Украины в Швейцарии. Однако организация будет представлена на должном уровне.

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что в инаугурационном саммите планируют принять участие более ста государств. Он призвал не дать России помешать этому.

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