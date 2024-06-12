Президент Аргентины передумал и решил поехать на Саммит мира, куда его пригласил Зеленский

Президент Аргентины Хавьер Милей передумал и таки отправится в Швейцарию на Саммит мира. Он отозвался на "специальное послание", которое ему направил президент Украины Владимир Зеленский.

Свое решение Хавьер Милей принял "в последнюю минуту". Об этом пишет газета Clarín.

По информации издания, Зеленский направил Милею специальное послание, в котором просил, чтобы "его аргентинский друг присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита, который пройдет в швейцарском Бюргенштоке в эту субботу 15 и в воскресенье 16 числа в поддержку Украины в войне против России".

Также около 20 аргентинских организаций украинской диаспоры направили петицию либертарианскому правительству с таким же содержанием.

Кроме того, как утверждают источники издания, до президента Аргентины дошли также сообщения из Вашингтона с просьбой приехать в Швейцарию.

Аргентина дала понять, что она придерживается двух пунктов Формулы мира, которая будет представлена ​​в Швейцарии в эти выходные: радиологической и ядерной безопасности и восстановление территориальной целостности Украины.

Кроме того, Аргентина также согласилась присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что президент Аргентины Хавьер Милей не поедет в Европу для участия в саммите G7 в Италии и в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Он предпочитал остаться в стране на время проведения национальных праздников.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский лично пригласил президента Аргентины Хавьера Милея принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Об этом сообщил сам Зеленский и подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с Хавьером Милеем.