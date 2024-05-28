Зеленский во вторник посетит Португалию: пресс-служба президента сообщила подробности

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетит Португалию. Отмечается, что он проведет рабочие встречи с премьер-министром Луишем Монтенегро и президентом Марселом Ребелом де Созой.

Об этом сообщается на сайте португальского лидера. В частности, визит украинского президента "является частью совместного намерения углубить замечательные отношения между двумя государствами с особым упором на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны".

Владимир Зеленский посетит Португалию по приглашению ее президента Марселу Ребелу де Созы и премьер-министра Луиша Монтенегру.

"Рабочий визит президента Зеленского является частью совместного намерения углублять отношения между двумя государствами. Он также позволит подтвердить приверженность Португалии суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сохранению политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки Киева", – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Испанию для переговоров с представителями властей. Также украинский лидер встретился с королем страны Фелипе VI.

24 апреля 2024 года Украина и Португалия начали работу над проектом соглашения о безопасности, это будет уже десятый такой документ для Киева. Также согласован график дальнейших переговоров между странами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Москва имеет конкретный план для срыва Глобального саммита мира, который должен пройти в июне в Швейцарии. По словам главы государства, РФ пытается уменьшить участие стран в саммите и затянуть его проведение.

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