Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом: что обсуждали. Фото и видео

В ходе рабочего визита в Бельгию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем бельгийцев Филиппом. Аудиенция прошла во вторник, 28 мая.

Об этом сообщили в Офисе президента. Владимир Зеленский поблагодарил Бельгию и ее народ за значительную поддержку Украины и украинцев с начала масштабного российского вторжения.

"Украинский народ будет всегда помнить ваши открытые сердца. Спасибо Бельгии за всю необходимую поддержку, а также предоставление временной защиты почти для 80 тысяч украинцев", – сказал он.

Стороны обсудили первый Глобальный саммит мира, направленный на установление справедливого мира в Украине. Президент Украины поделился с бельгийским монархом своим видением и ожиданиями от Саммита.

Также стороны обсуждали гуманитарную ситуацию и пути ее улучшения.

Владимир Зеленский пригласил Короля и Королеву бельгийцев посетить Украину в удобное для них время.

Напомним, находясь с официальным визитом в Бельгии, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетил авиабазу, где пилоты проходят обучение на истребителях F-16. Это произошло после подписания двустороннего соглашения между Украиной и Бельгией.

Ранее стало известно, что 28 мая в Брюсселе Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности, предусматривающее предоставление F-16. Согласно документу, к 2028 году Бельгия передаст Украине 30 истребителей. Первые самолеты прибудут в Украину уже в этом году.

Также в соглашении закреплены намерения Бельгии продолжать помощь Украине, усиление сотрудничества в разных сферах и направление на нужды Украины доходов от конфискованных российских активов.