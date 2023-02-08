Сунак заявил, что Украина должна победить в войне с Россией и пообещал решительную поддержку: стартует подготовка летчиков

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина должна победить в войне с Россией. Он также пообещал решительную поддержку Киеву в противодействии агрессору.

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Как передает The Guardian, об этом политик сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне. "Нельзя сказать, что Путин преуспел", – сказал Сунак.

Глава британского правительства заверил, что Лондон поддержит украинцев, чтобы обеспечить "решительную военную победу".

Сунак добавил, что Великобритания является ведущим европейским союзником Украины и будет едина с Украиной, пока мир не увидит поражения российской агрессии.

Кроме того, Лондон взял на себя инициативу по введению санкций в отношении РФ.

Кроме того, британский премьер назвал военные преступления РФ "ужасными". По его словам, Британия гордится тем, "что продемонстрировала лидерство в финансовой и технической поддержке Международного уголовного суда в привлечении к ответственности российских военных преступников".

Он выразил надежду, что первые обвинения будут уже в скором времени.

Сунак подчеркнул, что целью Лондона остается победа Украины на поле боя в этом году, агрессия РФ "не может продолжаться".

Именно поэтому Британия наращивает военную помощь Украине, в том числе обучая морпехов и пилотов.

"Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решительную военную победу на поле боя в этом году", – сказал Риши Сунак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля Зеленский прибыл с визитом в Британию. В Лондоне он встретился с премьер-министром Сунаком, также у президента запланировано выступление в британском парламенте и встреча с королем Чарльзом III.