Зеленский – о покушении на Трампа: с ужасом узнал о стрельбе, рад, что Дональд в безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу в Пенсильвании, где было совершено покушение на республиканца Дональда Трампа. Он выступал на предвыборном митинге, когда мимо него пролетела пуля, приведя к небольшому ранению.

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Украинский лидер отметил: рад, что с американским политиком все хорошо. Об этом говорится в его посте в соцсети X.

Зеленский сказал, что с ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга. Он отметил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где либо в мире.

"Насилие никогда не должно побеждать. Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности и желаю ему быстрого выздоровления", – написал украинский лидер.

Он также выразил соболезнования близким жертвы этого нападения – участника митинга.

"Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого посильнее", – добавил Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден осудил покушение на Дональда Трампа. Он позвонил своему оппоненту, которого с незначительным ранением доставили в больницу, и подчеркнул, что с ним все хорошо.

Напомним, что 13 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. После выстрелов политик свалился на землю. Его подняли агенты Секретной службы и увели со сцены, а потом увезли в больницу. На фото видно, что у Трампа поцарапана щека и окровавлено ухо.

Как сообщал OBOZ.UA, в США установили, что нападающим на митинге Тампа в Пенсильвании оказался Томас Мэтью Крукс, который накануне происшествия записал видео с угрозами. Мужчина произвел не менее восьми выстрелов: погиб один человек, еще двое получили ранения.

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