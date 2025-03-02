Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом ІІІ. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта встретился с королем Великобритании Чарльзом III в имении Сандрингем, что в графстве Норфолк на востоке Англии. Монарх лично встретил украинского лидера у частной усадьбы Виндзорской династии.

Видео дня

Они коротко пообщались и позировали для фотографий у входа, после чего направилась внутрь. Об этом сообщило издание Sky News.

В 18:35 заметили вертолет, вылетевший из имения Сандрингем в Норфолке. Вероятно, Зеленский в это время покинул дворец монарха.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании выражали надежду, что эта встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

В преддверии саммита состоялась встреча Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В их присутствии Министр финансов Украины Сергей Марченко (онлайн) и канцлер британского казначейства Рейчел Ривз подписали кредитный договор между Украиной как заемщиком и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии как кредитором.

На саммите в Великобритании лидеры стран договорились о ряде важных шагов для поддержки Украины. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!