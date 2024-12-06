Зеленский едет в Париж на открытие Нотр-Дама и может встретиться с Трампом: детали

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери, которая состоится 7 декабря в Париже. Кроме встречи с президентом Эммануэлем Макроном Зеленский также может встретиться во французской столице и с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом сообщила AFP, ссылаясь на неназванный источник в украинском правительстве. Чиновник отметил, что на мероприятии будет присутствовать Дональд Трамп.

"Президент Украины посетит торжества по случаю возобновления собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в том числе с Трампом, который также посетит мероприятие", – сообщил украинский чиновник.

Издание сообщило, что в субботу, 7 декабря, Эммануэль Макрон примет избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце, а затем своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Обе встречи пройдут перед открытием Нотр-Дам де Пари, которое они посетят.

Если Владимир Зеленский и Дональд Трамп будут встречаться в Париже, она может стать первой с момента избрания республиканца президентом США. Последний раз Зеленский и Трамп встречались до президентских выборов в США – 27 сентября в Нью-Йорке.

На церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери будут присутствовать около сорока мировых лидеров. Свое участие подтвердили президенты Германии, Италии, Польши, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Финляндии и Литвы, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Нотр-Дам де Пари возобновили после ужасного пожара в 2019 году. 7 декабря одна из самых главных достопримечательностей Парижа откроет свои двери для посетителей, которые смогут снова насладиться ее красотой и величием.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Перед переговорами Трамп в очередной раз пообещал быстро закончить войну в Украине в случае победы на выборах и заявил, что еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон.

В ходе встречи Трамп пообещал Зеленскому, что будет поддерживать Украину, если станет президентом США. После переговоров с украинским президентом Трамп сказал журналистам, что он хочет "справедливого соглашения для всех".

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