Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не смогли сдвинуть с места

Контейнеровоз Ever Given, которым владеет японская компания Shoei Kisen Kaisha, уже четвертый день стоит на мели, перегородив движение по Суэцкому каналу. Судно не удалось сдвинуть с места при помощи буксиров.

В связи с этим было принято решение ждать прилива. В нидерландской компании Boskalis, которая участвует в операции по снятию контейнеровоза с мели, разработали план, приемлемый для судовладельца, страховых компаний и местных властей, пишет Reuters.

Было решено продолжить расчищать песок в носовой части судна. Представитель логистической платформы Transporeon Клеменс Шапелер считает, что при благоприятном исходе Ever Given удастся снять с мели в воскресенье или понедельник, 28-29 марта.

"Но худший случай (застрявший на несколько недель корабль) вполне возможен", – добавил Шапелер.

Если эти меры не дадут результата, будет необходимо убрать с корабля несколько тысяч транспортных контейнеров, что может занять несколько недель.

Напомним, что в Египте контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение, из-за чего там образовалась пробка из морских судов.

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