Застряглий у Суецькому каналі контейнеровоз не змогли зрушити з місця

Контейнеровоз Ever Given, яким володіє японська компанія Shoei Kisen Kaisha, вже четвертий день стоїть на мілині, перегородивши рух Суецьким каналом. Судно не вдалося зрушити з місця за допомогою буксирів.

У зв'язку з цим було ухвалено рішення чекати припливу. У нідерландській компанії Boskalis, яка бере участь в операції зі зняття контейнеровоза з мілини, розробили план, прийнятний для судновласника, страхових компаній і місцевої влади, пише Reuters.

Вирішили продовжити розчищення піску в носовій частині судна. Представник логістичної платформи Transporeon Клеменс Шапелер вважає, що в разі успішного результату Ever Given вдасться зняти з мілини в неділю або понеділок, 28-29 березня.

"Але найгірший випадок (застряглий на кілька тижнів корабель) цілком можливий", – додав Шапелер.

Якщо ці заходи не дадуть результату, буде необхідно прибрати з корабля кілька тисяч транспортних контейнерів, що може зайняти кілька тижнів.

Нагадаємо, що в Єгипті контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі і заблокував рух, через що там утворився затор із морських суден.

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