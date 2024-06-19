Насколько я понял, идея замораживания войны по линии фронта поддержки Запада на саммите в Швейцарии, мягко говоря, не получила. Я только не понял, ЧТО ИМЕННО Запад предлагает Украине вместо этого.

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Запад желает нам победить. Спасибо за пожелание. А он видит, за счёт чего это является возможным путём боевых действий? Разве Запад даёт для этого достаточно?

Даже тем, что всё-таки нам дают, запрещают полноценно пользоваться. А вот мордору северная корея с ираном дают и больше, и без ограничений.

Для реальной Победы Украины на поле боя Запад не даёт нам ничего. Только — чтобы не проиграть. Ситуация зашла в глубокий угол, а уважаемая Цивилизация делает вид, будто этого не видит.

Победу в сегодняшних условиях можно одержать только дипломатическим путём. Но насчёт дипломатии слышно не Запад, а китайцев и арабов, причём говорят они все не о том, как Украине победить, а лишь о мире.

Запад отмалчивается. У него демократия и постоянные/перманентные/сплошные выборы, на которых ценится социальная поддержка, а не "эскалация" и не дальновидность.

Так уже было в 1938-м. В 1939-м всё изменилось и все вспомнили всё, что забыли, но было слишком поздно.

Трусость и нерешительность Запада — главное оружие пуйла. Именно поэтому между 2014-м и 2022-м был перерыв "на Трампа" и ещё немного до и после.

Это не потому, что Трамп хороший, а все остальные плохие. Это потому, что от него никто не знает, чего ждать.

Я не знаю, какими будут мир и мир при Трампе. Я только вижу, что сейчас все разговоры о мире связывают с КНР и Саудовской Аравией. От Запада в процессе участвует только Швейцария. Которая и не в НАТО, и не в ЕС.

Остальные желают нам всего хорошего.