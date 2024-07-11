Залужный официально начал исполнять обязанности посла в Британии: первое 'дипломатское' фото

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально приступил к обязанностям посла в Британии. Он опубликовал первое фото на дипломатической должности.

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Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании. Валерий Залужный также отметил в Telegram, что победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом его деятельности и деятельности посольства.

"Вручил копии верительных грамот Вице-маршала дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главы структурного подразделения по протоколу Форина Офиса Виктории Басби", – добавил он.

В посольстве также добавили, что дипломатическое учреждение и дальше будет работать над укреплением двусторонних отношений с Великобританией для приближения нашей победы в войне с российским агрессором.

"Мы приложим все усилия, чтобы усилить политическую и экономическую поддержку, будем заботиться о защите прав и интересов наших граждан", - подчеркнули там.

Напомним, 8 июля бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Британии Валерий Залужный отпраздновал свой день рождения. Генералу в отставке, который был одним из самых открытых, понимал проблемы солдат и младших офицеров, исполнился 51 год.

Залужный руководил Силами обороны до 8 февраля 2024 года, когда его отправили в отставку согласно указу президента по состоянию здоровья. В тот же день ему присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

В течение следующих трех месяцев военный он фактически служил еще в рядах ВСУ. А 9 мая его уволили с военной службы, оставив за ним право ношения военной формы.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-головком Валерий Залужный регулярно попадал в объективы камер. Его фотографии часто передавали боль всего народа, изредка становились мемами и смешили, а иногда даже напоминали украинцам о прошлом.

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