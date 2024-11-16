Залужного наградили медалью МИД Чехии. Фото

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский наградил посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного медалью. Это медаль "За награды в дипломатии".

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Ян Липовский отметил, что встретился с Залужным во время визита в британский Лондон. Об этом чешское чиновник написал в соцсети Х.

"Его мужество и личный пример имели решающее значение в отражении российской агрессии, являющейся нападением на все свободные и демократические страны. Поэтому я наградил его медалью "За заслуги в дипломатии", – отметил чешский министр.

Медаль "За заслуги в дипломатии" – одна из двух наград министерства иностранных дел Чехии. Ее вручают с 2019 года за вклад в чешскую дипломатию, ее внешнюю политику, развитие внешних связей Чешской республики и укрепление мира по всему миру.

Интересно, что экс-главком Залужный в день, когда получил отмеченную награду, также в сети рассказал о неожиданной встрече в Лондоне. Но это была встреча с детьми из Украины.

В частности, украинский военный и дипломат был в Вестминстерском дворце (там расположен британский парламент).

"Вдруг перед моими глазами предстала немалая группа детей в вышиванках, которые внимательно слушали рассказ депутата британского парламента. Я замедлил движение и тихонько подошел к ним. Это наши дети – они, несмотря на прохладу, в хорошеньких белых вышитых сорочках осветили и согрели это величественное здание. Спонтанная встреча была не долгой, но полной теплом и позитивом", – написал бывший главком ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко также встретился в Лондоне с Залужным. Ресторатор поделился их общим фото, которое вызвало бурную реакцию украинцев – более подробно об этом.

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