'Законы войны необходимо соблюдать': в ООН призвали ХАМАС и Израиль освободить всех заложников

Глава агентства ООН по гуманитарной помощи Мартин Гриффитс во вторник призвал к немедленному освобождению всех людей, которые оказались заложниками в ходе войны между Израилем и боевиками ХАМАС. Он подчеркнул, что законы войны необходимо соблюдать. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом сообщает Reuters. "Мое послание всем сторонам однозначно: законы войны должны соблюдаться", – заявил Гриффитс.

"С пленниками следует обращаться гуманно. Заложников необходимо освободить без промедления", – добавил он.

Гриффитс также отметил, что во время боевых действий гражданское население и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Кроме того, гражданским лицам должно быть разрешено уехать в более безопасные районы.

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"И гуманитарная помощь, а также жизненно важные услуги и поставки в Газу не должны блокироваться", – резюмировал он.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль: на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой: на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦАХАЛ ликвидировал двух лидеров политического крыла ХАМАС. Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам в секторе Газа, используемым террористами ХАМАС. В результате одного из них были ликвидированы два высокопоставленных представителя политического офиса этой радикальной организации – Джавада Абу Шаммалу и Закария Абу Маамара. Ликвидированный Джавад Абу Шаммал был министром экономики ХАМАС, а Муаммар возглавлял отдел внутренних связей террористической группировки.

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