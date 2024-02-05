Сенат США может проголосовать за законопроект о помощи Украине 7 февраля: Маркарова уточнила детали

Сенат Соединенных Штатов может проголосовать за законопроект по пакету международной помощи и миграционной реформе США 7 февраля. В этом законопроекте, в частности, предполагается выделение Украине помощи в размере 60 миллиардов долларов.

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Эту информацию опубликовала посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook. Она также указала, что 4 февраля комитет по ассигнованиям Сената уже опубликовал текст к законопроекту.

Маркарова отметила, что публикация законопроекта делает возможным объявленное лидером демократов в Сенате, Чаком Шумером, голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование за сам пакет.

Маркарова также подтвердила распределение средств в пакете пособий для Украины. Согласно этому плану, на оборонные расходы предусмотрено 50,43 миллиарда долларов.

Из этой суммы 48,4 млрд долларов будет выделено Министерству обороны США для дальнейшей поддержки Украины в борьбе с Россией до 31 декабря 2024 года. А именно:

19,85 миллиарда долларов на пополнение запасов американской военной техники, переданной Украине;

13,8 миллиарда долларов на обновление вооружений и боеприпасов из-за закупки у военно-промышленной базы США;

долларов на обновление вооружений и боеприпасов из-за закупки у военно-промышленной базы США; 14,8 миллиарда долларов на военную подготовку, обмен разведданными, укрепление присутствия в Европейском командовании и другие формы поддержки;

долларов на военную подготовку, обмен разведданными, укрепление присутствия в Европейском командовании и другие формы поддержки; 8 миллионов долларов на работу Генерального инспектора Министерства обороны по обеспечению надзора с помощью Украины со стороны США.

1,6 миллиарда долларов было предназначено для Внешнего военного финансирования (FMF) для ответа на нужды Украины и других региональных партнеров по противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническому обслуживанию и поддержке.

300 миллионов долларов выделено на помощь Украине в защите границ и поддержании приоритета права.

100 миллионов долларов предназначено для поддержки программ по разминированию, борьбе с терроризмом и предотвращению распространения оружия массового поражения.

В поддержку экономической, финансовой, гражданской и ядерной безопасности Украины предусмотрена сумма в размере 9,654 миллиарда долларов, которая включает в себя следующее:

7,85 млрд долларов на прямую бюджетную поддержку Украины. В законопроекте установлен запрет на возмещение пенсий из-за прямой бюджетной поддержки США.

на прямую бюджетную поддержку Украины. В законопроекте установлен запрет на возмещение пенсий из-за прямой бюджетной поддержки США. 1,58 миллиарда долларов на развитие самодостаточной украинской экономики в приоритетных отраслях, таких как транспорт и энергетика, а также в поддержку частного сектора.

на развитие самодостаточной украинской экономики в приоритетных отраслях, таких как транспорт и энергетика, а также в поддержку частного сектора. 25 миллионов долларов, которые должны быть выделены Офисом переходных инициатив USAID для поддержки работ по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и на территориях Украины, утраченных из-за действий России;

50 миллионов долларов для реагирования на глобальную продовольственную безопасность в результате вторжения России в Украину.

для реагирования на глобальную продовольственную безопасность в результате вторжения России в Украину. 149 миллионов долларов, что предусмотрено для Национальной администрации по ядерной безопасности США.

Ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов Америки представил компромиссный вариант соглашения по дополнительному финансированию, предусматривающему помощь Украине, Израилю, а также выделение средств на укрепление южной границы. На помощь Украине в нем предусмотрено $60 млрд, а Израилю – $14,1 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме выразили уверенность, что процесс принятия решения о дополнительной помощи для Украины не провалился и в конце концов решение будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

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