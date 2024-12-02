Заказ был увеличен: Россия передала Ирану первые истребители Су-35 – СМИ

Россия передала Ирану первые два истребителя Су-35 (Су-35СЭ). Церемония передачи состоялась 18 ноября на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.

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Первоначально Иран планировал приобрести 25 истребителей Су-35, однако заказ был увеличен до 50 самолетов. Об этом сообщает немецкое издание Flug Revue.

Самолеты были доставлены в разобранном виде в аэропорт Мехрабад в Тегеране транспортным самолетом Ан-124. Оттуда они должны быть перевезены на авиабазу в Хамадане, где будет пополнен авиапарк Военно-воздушных сил Ирана.

Первоначально Иран планировал приобрести 25 истребителей Су-35 для замены устаревших F-14 на авиабазе в Исфагане. Однако заказ был увеличен до 50 самолетов, что позволит модернизировать авиабазу в Хамадане, где находятся F-4.

Су-35 является многоцелевым истребителем поколения 4++, разработанным в России как модернизированная версия Су-27. Благодаря своим техническим характеристикам, он отличается высокой маневровостью и способностью выполнять сложные боевые задачи.

Его радар "Ирбис-Э" позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 400 км и сопровождать десятки объектов одновременно. Самолет может нести разнообразное вооружение, включая ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также управляемые бомбы.

Хотя самолет имеет значительные технические возможности, его стоимость в производстве и эксплуатации, а также конкуренция со стороны западных истребителей, таких как F-35, подвергают сомнению долгосрочную конкурентоспособность Су-35 на международном рынке.

Напомним, спутниковые снимки зафиксировали на территории Ирана строительство укрытий, предположительно, для российских самолетов. Габариты этих укрытий свидетельствуют о том, что они могут быть предназначены для российских истребителей Су-35С.

В марте 2023 года в Иране заявили, что завершили заключение контракта на покупку у России истребителей Су-35. Этот истребитель одновременно вооружен ракетами класса "воздух – воздух", "воздух – земля", противокорабельными и противорадиолокационными ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи заявил, что его страна не передает баллистику государству-террористу России. Он обвинил Европу в поиске поводов и в помощи Израиля.

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