Иран строит укрытия для российских истребителей Су-35С: спутниковые снимки

Спутниковые снимки зафиксировали на территории Ирана строительство укрытий, вероятно, для российских самолетов. Габариты этих укрытий свидетельствуют о том, что они могут быть предназначены для российских истребителей Су-35С.

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Об этом пишет издание Defense Express, публикуя спутниковые фото от Google Earth за сентябрь 2024 года. Строительство арочных укрытий продолжается на 3-й тактической авиабазе Военно-воздушных сил Ирана в районе города Хамадан.

Отмечается, что размер укрытий составляет ориентировочно 25 метров на 30 метров. Они слишком велики для базирующихся там самолетов F-4 Phantom, но подходят для Су-35С.

"Это в свою очередь и позволяет делать вывод о том, что на этой базе иранцы строят укрытие как раз под российские Су-35С, тем более что по габаритам подходит", – говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что иранцы строят именно наземные арочные укрытия. Причем ранее для этих самолетов строились подземные укрытия. В марте 2023 года сообщалось, что Иран вводит в строй подземную авиабазу Eagle 44, строительство которой продолжалось с 2013 года.

Первоначально предполагалось, что эта авиабаза рассчитана на подземное базирование там самолетов F-4 Phantom. Однако на спутниковом снимке был виден макет в полный размер российского Су-35С.

"Это позволяло делать предположение, что иранцы могут адаптировать свою подземную авиабазу именно под самолеты от РФ", – отмечает издание.

Отметим, что в марте 2023 года в Иране заявили, что завершили заключение контракта на покупку у России истребителей Су-35. Этот истребитель одновременно вооружен ракетами класса "воздух – воздух", "воздух – земля", противокорабельными и противорадиолокационными ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи заявил, что его страна не передает баллистику государству-террористу России. Он обвинил Европу в "поиске поводов" и в помощи Израиля.

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