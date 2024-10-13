В МИД Ирана открестились от поставок России баллистики и набросились на страны ЕС

Министр иностранных дел Ирана Саид Аббас Арагчи заявил, что его страна не снабжает баллистику государству-террористу России. Он обвинил Европу в "поиске поводов" и в помощи Израиля.

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Соответствующее сообщение иранский чиновник опубликовал в соцсети Х. Он отметил, что озвучил свою позицию в Нью-Йорке, США, во время встречи с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам Жозепом Борреллем и заместителем главы внешнеполитической службы Энрике Мора.

В первую очередь Арагчи подчеркнул, что ирано-российское военное сотрудничество не новое – мол, оно имеет длительную историю и началось задолго до начала украинского кризиса.

Во-вторых, возмутился глава МИД Ирана, "некоторые европейцы предоставили израильскому режиму все виды современного вооружения и с энтузиазмом участвуют в военной операции против Ирана".

Также чиновник заявил о поддержке политики максимального давления со стороны США и ЕС.

"Я четко сказал и повторяю еще раз: мы не предоставляли баллистические ракеты России. Если Европе нужен повод, чтобы успокоить шантаж Израиля, лучше найти другую историю", – написал Арагчи.

Напомним, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "никогда не одобряла" российскую агрессию против Украины. Также политик отрицает, что Тегеран снабжает Москву ракетами.

"Возможно, в прошлом такие поставки были. Но я могу заверить вас, что с тех пор как я вступил в должность (30 июля 2024 года – Ред.), таких поставок в Россию не было", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Reuters сообщило, что Иран еще в начале сентября передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath-360, однако весь груз оказался некомплектным. В частности, ракет не хватало пусковых установок.

– На снабжение Тегераном баллистики в Российской Федерации отреагировали страны G7. Дипломаты пригрозили наказанием Ирана.

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