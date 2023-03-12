Иран объявил о завершении заключения контракта с Россией по поставкам истребителей

Иран завершил контракт на закупку у России истребителей Су-35. Этот истребитель одновременно вооружен ракетами класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельными и противорадиолокационными ракетами.

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Кроме того, он имеет возможность пуска всевозможных бомб, лазерных, спутниковых и радиолокационных ракеты. О заключении контракта сообщил постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН, пишет Irib News Agency.

Су-35 является одним из самых мощных истребителей поколения 4+ в мире. Они способны обнаруживать 30 целей и одновременно поражать 8 целей с помощью усовершенствованной РЛС с фазированной антенной решеткой с дальностью действия от 350 до 400 км. Максимальная скорость этого истребителя составляет 1500 км/ч на малой высоте и 2500 км/ч на большой высоте, а ресурс двигателей составляет 4000 часов.

Напомним: накануне представительство Ирана в ООН заявило, что страна завершила подписание контракта на покупку самолетов-истребителей Су-35 у России. При этом информация об их количестве и сроках поставки не разглашается.

"После окончания ирано-иракской войны в 1988 году Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей, и Россия объявила, что готова их продать", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Москва отложила закупку иранских баллистических ракет из-за опасений, что союзники Украины в ответ придадут Киеву ATACMS большую дальность. Россия и Иран сомневаются в военном сотрудничестве, поскольку Запад предупредил Тегеран о последствиях;

– Иран планирует запустить в космос два отечественных спутника Kowsar и Hodhod в декабре 2023 года. Это произойдет в сотрудничестве с государством-агрессором Российской Федерацией.

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