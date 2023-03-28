Захарова обвинила Запад в распространении ядерного оружия и заговорила об угрозе Союзному государству
Представитель министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова снова набросилась на Запад. Она назвала реакцию западных государств на размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси "неадекватным".
Захарова заявила, что это якобы Запад, а не Россия, угрожает миру ядерным оружием. Слова российской пропагандистки процитировали СМИ страны-агрессора.
По ее словам, в Европе якобы размещают ядерные авиабомбы, а европейские военные "обучаются обращению с ядерными вооружениями и участию в операциях по их боевому применению".
"Неоспоримые факты говорят о том, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых "совместных ядерных миссий" и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий. В центре данной концепции находится принадлежащее США ядерное оружие, развернутое на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции", – сказала она.
При этом представительница МИД РФ снова пригрозила миру, заявив, что Москва "оставляет за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников".
"С озабоченностью отмечаем звучащие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства России и Беларуси", – разразилась Захарова.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
На самом же деле, обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что угрозы Путина не имеют отношения к риску перерастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким. По мнению специалистов, диктатор пытается использовать опасения Запада относительно ядерной эскалации.
В то же время в Офисе президента отметили, что заявление главы Кремля о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не что иное, как признание в собственном страхе. Кремлевский лидер понимает, что проигрывает, поэтому единственное, что ему остается – пугать тактикой.
В Белом доме заявили, что нет признаков того, что Путин готов разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что США не фиксируют признаки того, что РФ готовит тактическое ядерное оружие в соседней стране.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае прокомментировали планы России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси. Там призвали к "дипломатическим усилиям".
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