Захарова – о войне на Донбассе: шансом к миру Киев не воспользовался

Россия обвинила Украину в том, что она якобы уклоняется от обязательств по выполнению Минских договоренностей и тем самым отказывается от "шанса к миру" на Донбассе.

Пропагандистское заявление об этом в пятницу, 12 февраля, сделала официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, передает "Российская газета".

Женщина сказала, что, по положениям документа, "уже к концу 2015 года на Донбассе должен был воцариться мир".

"К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался", – утверждает россиянка.

Захаровой также не понравилось то, что украинская сторона не соглашается на переговоры с представителями незаконных "Л/ДНР", подконтрольных России. Дипломат сказала, что Киев "уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно".

Она также заявила, что Украина пытается "переписать" договоренности.

Донбасс, "который должен был бы вернуться в состав Украины", по словам Захаровой, "все больше от нее отдаляется".

О российской агрессии и преступлениях РФ на востоке Украины россиянка ожидаемо умолчала.

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