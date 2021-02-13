Захарова – о войне на Донбассе: шансом к миру Киев не воспользовался
Россия обвинила Украину в том, что она якобы уклоняется от обязательств по выполнению Минских договоренностей и тем самым отказывается от "шанса к миру" на Донбассе.
Пропагандистское заявление об этом в пятницу, 12 февраля, сделала официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, передает "Российская газета".
Женщина сказала, что, по положениям документа, "уже к концу 2015 года на Донбассе должен был воцариться мир".
"К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался", – утверждает россиянка.
Захаровой также не понравилось то, что украинская сторона не соглашается на переговоры с представителями незаконных "Л/ДНР", подконтрольных России. Дипломат сказала, что Киев "уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно".
Она также заявила, что Украина пытается "переписать" договоренности.
Донбасс, "который должен был бы вернуться в состав Украины", по словам Захаровой, "все больше от нее отдаляется".
О российской агрессии и преступлениях РФ на востоке Украины россиянка ожидаемо умолчала.
Как писал OBOZREVATEL:
Недавно Захарова обвинила Украину и Запад в "преследовании журналистов" и посоветовала странам "ввести санкции против самих себя".
12 февраля Россия расширила санкционный список в отношении украинских компаний.