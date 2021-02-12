Россия ввела новые санкции против Украины: список компаний

Россия в пятницу, 12 февраля, ввела новые санкции против 16 компаний из Украины.

О расширении экономических ограничительных мер сообщается на сайте правительства РФ. Указ о санкциях подписал премьер-министр страны-агрессора Михаил Мишустин.

Санкции России, в частности, касаются:

ООО "Донмар";

ООО "Краншип";

ООО "Максима Металл Сервис";

ПАО "Полтавский агроагрегатный завод";

ООО "Солар Стальконструкция";

ООО "Трансшип" и других предприятий.

В список были включены три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме.

Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

Таким образом, общий санкционный список РФ расширился до 84 компаний.

Дополняется...