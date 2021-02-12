Россия ввела новые санкции против Украины: список компаний
Россия в пятницу, 12 февраля, ввела новые санкции против 16 компаний из Украины.
О расширении экономических ограничительных мер сообщается на сайте правительства РФ. Указ о санкциях подписал премьер-министр страны-агрессора Михаил Мишустин.
Санкции России, в частности, касаются:
ООО "Донмар";
ООО "Краншип";
ООО "Максима Металл Сервис";
ПАО "Полтавский агроагрегатный завод";
ООО "Солар Стальконструкция";
ООО "Трансшип" и других предприятий.
В список были включены три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме.
Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.
Таким образом, общий санкционный список РФ расширился до 84 компаний.
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