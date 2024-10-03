Задействовано более 130 тыс. граждан: в Молдове заявили, что Россия выделила $15 млн для подкупа людей перед выборами

В Молдове заявили, что страна-агрессор Россия подкупила не менее 130 тысяч жителей государства накануне президентских выборов. На счета граждан Молдовы только в сентябре 2024 года поступило более $15 млн из России.

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Об этом сказала глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин на пресс-конференции в четверг, 3 октября, передает NewsMaker. Теперь молдаванам, которые открыли в РФ счета для получениях этих денег, грозит штраф, конфискация имущества или тюремное заключение.

В стране провели новые обыски в рамках расследования дела о незаконном финансировании партий, связанных с беглым политиком Иланом Шором.

Драгалин предупредила, что тем, кто дал свои персональные данные для открытия банковских счетов в РФ, грозит штраф в размере более 37 тысяч молдавских леев (около 85 тысяч гривен) и конфискация переведенных средств. Кроме того, правоохранители могут арестовать их имущество в Молдове.

Наказания можно избежать, если сотрудничать со следствием. Многие фигуранты уже сотрудничают с правоохранительными органами, и благодаря этому правоохранители узнали детали этой схемы.

Начальник национальной полиции Молдовы Виорел Чернаутяну также отметил, что только в сентябре из РФ активистами избирательного блока, связанного с молдавским олигархом-беглецом Иланом Шором, было переведено $15 млн, направленных на дезинформацию, провокации и нападения на государственные учреждения, передает агентство Bloomberg

Платежи, по его словам, осуществляются путем переводов на карты банка, связанного с минобороны РФ. Между тем получатели средств получают инструкции через Telegram о том, как голосовать и распространять ложную информацию о ЕС.

Как писал OBOZ.UA, Молдова объявила персоной нон грата и выслала из страны сотрудника посольства России Олега Васнецова. Представителя страны-агрессора уличили в осуществлении деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация пытается подорвать демократические институты Молдовы в преддверии октябрьских президентских выборов и референдума о членстве страны в Европейском Союзе. Россияне "реализуют заговор с целью повлиять на результаты" голосования.

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