За выполнение решения об аресте Путина начнется огромное дипломатическое сражение, – глава МИД

Между странами, ратифицировавшими Римский статут, развернется "закулисное дипломатическое сражение" за право выполнить решение Международного уголовного суда по аресту президента РФ Владимира Путина. Речь идет о том, что невыполнение решения МУС нанесет сокрушительный удар по репутации этого международного судебного органа.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеведущему Вадиму Карпьяку. В то же время глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что кроме решения МУС Украина нуждается в создании спецтрибунала: только так можно привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии.

Кулеба уверен: все государства, ратифицировавшие Римский статут, сейчас включатся в дипломатическую борьбу за исполнение ордера Международного уголовного суда об аресте Путина.

"Сейчас развернется огромное закулисное дипломатическое сражение за уважение обязательств в рамках Римского статута… Здесь же вопрос даже не в Путине, и не в Украине, а в том, что если откровенно будут пренебрегать ордером Международного уголовного суда, то это развалит Международный уголовный суд. Поэтому сам МУС теперь заинтересован в уважении его актов. Соответственно, те страны, которые поддерживают МУС, сейчас включатся в эту кулуарную дипломатическую битву за обеспечение выполнения ордера", – отметил министр.

В то же время для Украины, которая стремится привлечь Россию к ответственности за полномасштабную агрессию против нашего государства, одного решения МУС недостаточно.

"МУС может осудить все, кроме преступления агрессии. Поэтому нам нужен трибунал по преступлению агрессии. То есть должно было осудить Путина за то, что он стоит за похищением детей, убийством военнопленных, за разрушением артиллерией и ракетами гражданской инфраструктуры, за расстрелом и пытками гражданских и военных. Нужно осудить Путина за то, что называют матерью всех преступлений, – преступление агрессии", – объяснил Кулеба.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления – похищении и депортации на территорию РФ украинских детей.

За более чем год полномасштабной агрессии при содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тыс. детей. Их мощно зомбируют и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. В то же время детям, у которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина, как официально подозреваемого в совершении международного преступления, могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский статут.

Первой о готовности арестовать российского диктатора на своей территории и передать его в Гаагу заявила Германия. В ответ в России был выпущен на арену экс-президент Дмитрий Медведев. Тот обозвал "недоумком" министра юстиции Германии и пригрозил ударом по офису Шольца.