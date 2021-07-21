За 10 лет в швейцарских Альпах появились почти 200 новых озер. Фото

Таяние ледников горного хребта в швейцарских Альпах привело к образованию 1200 новых озер. 180 из них появились всего за 10 лет.

Об этом пишет Daily Mail. Причиной таких процессов стали изменения климата (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Группа ученых из Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag) объединила данные аэрофотосъемки массивного горного хребта и данные о ледниках в Швейцарии с 1850 года, чтобы определить перечень озер.

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Анализ показал, что с 2006 по 2016 год в регионе наблюдался всплеск – ежегодно появлялось 18 новых водоемов.

По словам исследователей, это "видимое свидетельство изменения климата в Альпах". Огромные ледники превратились в не что иное, как бассейны с водой.

Альпы – это самая высокая и самая обширная система горных хребтов, которая полностью расположена в Европе и простирается через восемь европейских стран: Австрию, Францию, Германию, Италию, Лихтенштейн, Монако, Словению и Швейцарию.

Как сообщал OBOZREVATEL, глобальные изменения климата приведут к тому, что аномальные дожди, накрывшие Европу и спровоцировавшие катастрофические наводнения, будут выпадать все чаще и станут привычным явлением.

Доктор Себастьян Сиппель из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе объяснил, что глобальное потепление провоцирует изменения в атмосфере, что является одной из причин чрезмерных осадков.