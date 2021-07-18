Ученые спрогнозировали новые катаклизмы вслед за наводнениями в Европе

Глобальные изменения климата приведут к тому, что аномальные дожди, накрывшие Европу и спровоцировавшие катастрофические наводнения, будут выпадать все чаще и станут привычным явлением.

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал климатолог Андреас Финк из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ. "Экстремальные дожди будут идти чаще в теплом мире", – отметил он.

А доктор Себастьян Сиппель из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе объяснил, что глобальное потепление провоцирует изменения в атмосфере, что является одной из причин чрезмерных осадков.

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Так, по его словам, при потеплении на один градус Цельсия атмосфера может поглощать приблизительно на 7% больше влаги. "Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе", – сказал он.

По мнению экспертов, есть и другие факторы, которые могут способствовать природным катаклизмам, таким как наводнения в Европе или аномальная жара в США и Канаде.

В частности, к экстремальным погодным ситуациям могут приводить и воздушные потоки. В умеренных европейских широтах они перемещают зоны высокого и низкого давления так, что те быстро сменяют друг друга.

По словам климатологов, западный ветер с высоты около 9 километров над Северным полюсом, за последние годы несколько утратил силу, что привело к изменениям в движении воздуха. Поэтому циклоны и антициклоны теперь задерживаются над регионами и провоцируют погодные катаклизмы.

Кроме того, на климат может влиять сила приливов и отливов. Согласно прогнозам на ближайшие десять лет, последние будут выше и ниже своего обычного уровня из-за прецессии Луны (медленного смещения оси вращения, случающегося каждые 18 лет). По этой причине уже к 2030-м годам мировой океан может подняться до опасного уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от масштабного наводнения пострадала Япония. В префектурах страны появилась угроза подтоплений и оползней, из-за чего власти эвакуировали 300 тысяч человек.